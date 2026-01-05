男子10キロフリーで27位の広瀬崚＝イタリア・テーゼロ（共同）【テーゼロ（イタリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は4日、6レースの合計成績で争うツール・ド・スキーの最終レース、一斉スタート方式の10キロフリーがイタリア・テーゼロで行われ、男子の広瀬崚（T.A.C）は27位となった。総合は42位だった。ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が単独で史上最多となる5度目の総合制覇。最終レ