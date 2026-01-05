1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新してきた沢口靖子主演『科捜研の女』。科学捜査ミステリーの原点にして最高峰に君臨する本作が放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろすことが決定。1月23日（金）に『科捜研の女 ファイナル』が放送される。シリーズのフィナーレを飾るこの作品に、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結。近畿管区警