昨季チームトップ22盗塁のDeNA・三森が「対左腕強化」で自身初の盗塁王を狙う。「（盗塁死）8のうち左投手が5、6ある。分析して対左を改善したい」。20盗塁以上は球団では21盗塁の17年梶谷以来8年ぶりの一方で、盗塁死8を喫した。昨季リーグ優勝の阪神がリーグトップの100盗塁に対し、チームは同3位の66盗塁と劣った。機動力のけん引役は「盗塁王は（7年連続）阪神が獲り続けている。負けないように」と意気込んだ。