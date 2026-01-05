タイヤ転がしやキャッチボールなどで子供たちと交流したヤクルトの石山は「本当に力になる。小さい頃から育ったところなので、野球で元気にしてあげたい気持ちは凄く強い」と語った。昨年は球団初の通算100セーブ＆100ホールドに到達。同じ救援でもある阪神・石井を前に「阪神を倒さないと優勝できないので頑張りたい」と闘志を燃やした。