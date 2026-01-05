西武の西口監督が、今季限りでの現役引退を表明している栗山の奮起を期待した。昨季はわずか11試合の出場。2月のキャンプも炭谷、中村剛らとともにB班（2軍）スタートの見込みで「（1軍の）力になれると思ったら上げる。しっかり調整して（状態を）上げてほしい」とした。引退イヤーとはいえ優先的に起用することはなく、あくまで戦力として判断したい考えで「本当にいいんだったらもちろん使う」と期待した。