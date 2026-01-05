ロッテのポランコが右肩手術からの完全復活を誓った。23年本塁打王は、昨年7月に亜脱臼による炎症と診断され手術。その後は米国でリハビリを続け、シーズンが終了した。来日4年目は39試合で打率・201、5本塁打に終わり「今季はケガなく、リーグ優勝と日本一になれるようにしたい」。オフは米フロリダ州マイアミで精力的に打撃練習などを重ねている。サブロー監督は「期待するのはやっぱホームラン、長打力ですね」と大砲の復