空知の由仁町で1月3日、管内で最も早く「二十歳のつどい」が開かれ新たな門出を祝いました。由仁町の「二十歳のつどい」は2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた町民、または町外に住んでいる地元中学校の卒業生あわせて39人を対象に開かれました。「価値ある情報を見極めながら社会に貢献できる人を目指します」「どんなときでも前に進むことを忘れず自分を成長させながら地域や社会の役に立てるよう努力していきます」式典には