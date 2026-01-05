俳優の佐野勇斗（27）が8日スタートのテレビ朝日ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）で2026年のスタートダッシュを切る。松嶋菜々子（52）が主演を務め、東京国税局資料調査課の架空の組織・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）が舞台の物語。佐野は東大卒で、数字に強い財務省キャリアという肩書から、ひょうひょうとした人物を演じている青年という役どころ。「作品のトーンを明るくする役。