◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝大津1―２流通経大柏（2026年1月4日浦和駒場）大津は前回大会の3回戦で敗れた流通経大柏にリベンジならず。培ってきたパスサッカーを展開するも、前半の連続失点が重く響いた。山城朋大監督は「まだまだだなと感じながら終わってしまった」と振り返り、横浜M内定のDF村上慶は言葉を詰まらせながら「決めるべき場面で、自分たちは決め切れなかったことが敗因。試合を通して自分た