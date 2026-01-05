「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）第１試合では、ＬＤＨとＤＤＴに所属する“二刀流”武知海青がホロ苦い大舞台デビューとなった。所属するダンス＆ボーカルグループＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥによるオープニングパフォーマンス中に、リングコスチューム姿で登場。上村優也、海野翔太と組みＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座を狙うも、開始早々に３人がかりで踏みつけられるなど、見せ場が少ないまま上村が屈して敗退。