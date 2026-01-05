◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝興国1―3鹿島学園（2026年1月4日U等々力）興国の進撃が止まった。2度目の出場で大会初勝利から準々決勝まで駆け上がったが、この日はシュート数2―10で3失点の完敗。GK岩瀬主将は「一人一人の技術の高さや強度、囲んでボールを奪う組織としてのプレーは自分たちも目指さないと」と相手を称えた。J2新潟に内定しているDF松岡は「プロになれるのもみんなのおかげ。恥ずかしくない