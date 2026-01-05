「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０東京ＧＢ」（４日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）昨季リーグ王者のサントリーは東京ＧＢをストレートで下し、１７連勝とした。主将の日本代表アウトサイドヒッター・高橋藍（２４）はチームトップの１６得点をマークして貫禄を見せた。一本で流れを変えた。３セット目の２２−２３からドライブ回転をかけた鋭いサーブを放った。これがサービスエースとなり、会場のボルテージは最高潮。高橋のサ