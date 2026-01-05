フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が４日、愛知・日本ガイシアリーナで「名古屋フェスティバル」に出演。“初滑り”を披露し、「とにかく悔いのないように、今を生きる」と新年の誓いを立てた。年末年始で思い切りリフレッシュした。昨年は１２月３０日に練習納め。大みそかは祖母の家でマージャンを楽しんだといい、「１回勝って、『勝った！』って言って携帯を見たら、