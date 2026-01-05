女優の沢口靖子（60）が主演するテレビ朝日の人気ドラマ「科捜研の女」は、23日にスペシャルドラマ「科捜研の女FINAL」（後8・00）で節目の300回を迎え、シリーズ26年の歴史に幕を下ろす。同局は5日、シリーズのフィナーレに、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが再集結すると発表した。「FINAL」で描かれるのは、スマート・モビリティ実証実験特区で起きた、不可解な事件。IoT、AI、自動運転な