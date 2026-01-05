新春を飾る縁起重賞「第64回スポーツニッポン賞京都金杯」は4日、2年ぶりに京都競馬場で行われた。4番人気ブエナオンダが差し切り、重賞初制覇。鞍上の川田将雅（40）は16年ウインプリメーラ、19年パクスアメリカーナに続く当レース3勝目を挙げた。2頭出しで挑んだ年男トレーナー・須貝尚介師（59）は当レース初V。3着に18番人気ショウナンアデイブが入り、3連単109万6640円の大波乱決着となった。詰めかけた3万6000人超の大歓