最低18番人気のショウナンアデイブが3着に激走。3連単100万円超の大波乱を演出した。積極的な位置取りでしぶとく粘ったレースぶりに、高野師も感心しきり。「ジョッキー（池添）もうまく乗ってくれた。着差が着差だけに、もうちょっとだったね」と悔しがり、「（2走前から）ブリンカーを着けて距離もハンデも良かった」とマイル戦への起用を好走理由に挙げた。