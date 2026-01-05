▼4着トロヴァトーレ（ハマーハンセン）スタートしてから二の脚が遅くて加速するのに時間がかかった。最後は凄くいい脚だったので、もう少し前で運びたかったです。▼5着ランスオブカオス（吉村）具合は良かったのですけど、あまりうまく乗れなかったです。▼6着ヤンキーバローズ（岩田望）もう少しリラックスして走れたらいいと思うが、それでも6着。力はあると思います。▼7着クルゼイロドスル（武豊）スタートが良くな