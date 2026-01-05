前走のアイルランドT2着を高評価されて1番人気に推されたアンゴラブラック。中団インから直線は外に出てジワジワと伸びたが鼻差届かず2戦連続の銀メダルとなった。騎乗した戸崎は「乗りやすい馬でどんな競馬にも対応できるが、少し馬場が緩い分、もたついた感じ」と敗因を分析。尾関師も「速い馬場なら…」と同様のジャッジだったが続けて「よく頑張っている。今後も中距離路線で」と前を向いた。