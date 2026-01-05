3着は4番人気の7歳セン馬グランディア。道中は中団後方でじっくりと脚をため、4コーナーで大外へ。ラストは目を引く伸びを見せて勝ち馬に鼻＋首差まで迫った。初コンビだった横山武は「陣営と話して前めのつもりだったが、思ったよりも先行争いが激しくなった。作戦とは違ったけど、いい形で回ってこられた」と走りを評価しながらも「着差が着差だけに残念」と無念の表情だった。