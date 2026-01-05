北海道・旭川東警察署は2026年1月4日、傷害の疑いで、旭川市の自称トラック運転手の男(58)を逮捕しました。男は4日午後10時20分ごろ、旭川市内の共同住宅の一室で、同居している20代女性の顔にホットプレートを投げつけてけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、男はけがをした女性の母親と交際していて、3人で暮らしていたということです。女性が「母の彼氏ともめた」と通報し、駆けつけた警察官が男を現行犯