▼4着カネラフィーナ（石川）もう一列前を取りたかった。終始、内の嫌な所を通らされた。うまくエスコートできればよかった。▼5着ピースワンデュック（柴田善）自分の形で競馬ができたが、苦しくなると左にもたれるところを見せていた。まだまだ力をつけて、これから良くなってくると思う。▼6着リカンカブール（菅原明）しぶとく踏ん張って頑張っていた。もうワンパンチですね。▼7着リフレーミング（石橋）今日は頑張っ