26年開幕カード、京都1R・3歳未勝利はデビュー2年目・田山騎乗のリーグナイト（牡＝新谷、父キズナ）が1番人気に応えてV。新春の鮮烈な空気を切り裂く鮮やかな差し切りを決めた。鞍上は「馬の能力を信じて、しまいを生かす競馬ができました」と笑顔。ルーキーイヤーの昨年は16勝。「取りこぼしたレースが多かったので、今年はケアできるような騎乗をしたい。上半期で20勝はしたいですね」と目標を澄んだ青空に掲げた。