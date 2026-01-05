京都5R・新馬戦（芝1800メートル）で新年の特大お年玉馬券が出た！！単勝万馬券の13番人気タイキルッジェーロ（牡＝高野、父リオンディーズ）が押し切り、3連単159万5820円の高配当を演出。好スタートを決めて2番手から抜け出すと、迫る1番人気フォーチュンライドを振り切った。斎藤は「使ってからかなと思っていたけど、センスで勝ちきってくれました」と相棒を称える。高野師も「びっくり」と驚きながら「スタートを決めて、