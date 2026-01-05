新春から“まなみんスマイル”がはじけた。京都4R・新馬戦（ダート1800メートル）は、永島騎乗のペイシャプル（牡＝高橋康、父カリフォルニアクローム）が楽に先手を奪うと、直線で後続を5馬身突き放す圧勝劇。年女の鞍上は「スタートは速かったけど、ずっと促しながら。抜け出してからもフワフワしていた。その分、伸びしろはありそうです」と勝利をかみしめた。姉に4勝を挙げたペイシャフラワーがいる厩舎ゆかりの血統。高