25年度の関西競馬記者クラブ賞授賞式が4日、京都競馬の昼休みに行われ、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）の関係者に賞状と賞品が贈られた。矢作師は「このような伝統と名誉ある賞をいただけて大変光栄です。世界一の馬に恥じない調教師になれるように自分も頑張りたいと思います」と喜びをかみしめた。昨年は日本調教馬として史上初となる米BCクラシックを制すなど海外で活躍。「ひとつの日本競馬の悲願を達成でき、喜びとい