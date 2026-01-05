【競走中止】▽4R…ウォーターハクビ（向正面で前の馬に触れてつまずき、騎手が落馬）【過怠金】▽1R…松若3万円（発走後まもなく内斜行）▽4R…鷲頭10万円（向正面で前の馬に接触）▽7R…田山1万円（4角外斜行）▽8R…北村友1万円（発走後まもなく内斜行）、北村友3万円（直線内斜行）▽11R…吉村1万円（直線内斜行）【戒告】▽7R…横山典（向正面外斜行）▽8R…岩田望（発走後まもなく外斜行）▽11R…池添（直線内斜行）