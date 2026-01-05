芝クッション値9.4＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前12.5％、4角13.6％ダートG前7.1％、4角8.6％※日曜午前5時。日曜の芝は週中の降雪の影響で、やや時計がかかっていた。パワー型の台頭に注意したい。ダートはやや水分を含んでいるが、展開次第で差しも決まるフラットな馬場。