ダンス＆ボーカルグループ・ＢＵＤＤｉｉＳが４日、都内で行われた「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇＦｅｓ２０２６」に参加。ＳＨＯＯＴが右腕を負傷するアクシデントに見舞われた。ＳＨＯＯＴは公演前のイベント企画「アームレスリング最強決定戦」への参加中に負傷。医療機関の判断で、公演の出演はキャンセルとなった。主催者側は「今後、関係各所と連携の上、適切な対応を行ってまいります」とした。ＳＨＯＯＴ不在の中