25年に阪神の2軍守備走塁コーチを務め、同年限りで退団した馬場敏史氏（60）が、社会人の三菱重工Westのコーチに就任することが4日、分かった。現役時代はダイエー（現ソフトバンク）、オリックスなどでプレーし、ゴールデングラブ賞を2度獲得。優れた内野守備で「自衛隊」の異名を取った。引退後はオリックスなど複数の球団でコーチを務めた。23年から3年間阪神に在籍し、佐藤輝ら若虎の指導にあたった。アマチュアでは神戸学