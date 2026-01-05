阪神ＯＢのマット・マートン氏（４４）が４日、自身がタテジマ時代に背負った「９」を受け継ぐドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝にエールを送った。「阪神タイガースでプレーするのが本当に大きな特権であり、素晴らしいこと。ファンの皆さんの熱狂ぶりがすごい。集中して頑張ってほしいね」２０１０年から１５年まで背番号９を背負い、ＮＰＢで通算１０２０安打と大活躍。その後は高山がつけてきた。「私にと