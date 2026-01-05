阪神・石井大智投手（２８）が４日、秋田市内の「ＣＮＡアリーナ☆秋田」で行われた秋田県スポーツ大使主催イベントに参加した。ＷＢＣ日本代表にも選出されている右腕。「毎年、秋田に帰ってくると独特な雰囲気を感じます」と明かし「このイベントに参加してくださった方々からも、たくさんの応援メッセージをいただいた。それを力にＷＢＣとシーズンを戦っていきたい」と故郷への恩返しを誓った。イベントでは同席したヤクル