楽天・三木肇監督が４日、ＹＧ安田に期待した。安田悠馬捕手は今オフに「ケガ続きで何か変えようと思った」とユウマ・ゴジラの意味を持つＹＧ安田に登録名を変更。指揮官も「何て呼んだらいいかわからん」と笑みを浮かべつつ、「何かすがる思いでいっぱいなんじゃないのかな」と思いをくんだ。「そろそろ彼も１軍でね、本人が一番願っていると思う」と奮起を楽しみにした。