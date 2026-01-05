芝クッション値10.7＝やや硬め※日曜午前7時含水率＝芝G前8.6％、4角9.8％ダートG前3.8％、4角4.0％※日曜午前6時。開幕週でも4日の芝は外差しが決まっていた。時計もややかかり、力のいるコンディション。ダートは乾いており、パワータイプを狙いたい。