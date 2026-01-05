オリックス・岸田護監督が４日、救援陣の競争激化を要求した。昨季は若手の才木、椋木らが台頭したが、「続けて活躍するのが一番難しい。（今季は）全員が競争。マチャドも抑えでやってもらうけど、そこを脅かす存在が出てくるかもしれない」と不敵にあおった。「颯一郎（山崎）も良くなって期待している。パワー系の投手が出てきている」と手応えも明かした。