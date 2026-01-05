将棋の杉本昌隆八段（57）が4日、東京都内で行われたABEMA新番組の収録に臨んだ。スポニチ本紙の取材には11日に開幕するALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）で永瀬拓矢九段（33）の挑戦を受ける弟子の藤井聡太王将（23）＝6冠＝についても言及。「今年は防衛戦と同時に、失った2冠（叡王、王座）を取り戻すための一年になりそう。可能性として1年後、全8冠に返り咲いている可能性はあります