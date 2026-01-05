直径１ミリほどの小さな卵がたくさん産み付けられた川底の石＝２０２５年１１月１０日、海老名市中新田付近の相模川（県水産技術センター内水面試験場提供）相模川のアユを増やそうと、県内水面漁業振興会（横浜市中区）と相模川漁業協同組合連合会（愛川町半原）が２０２５年１１月に海老名市中新田付近の相模川に設けた人工的なアユの産卵場に、推定約２４００万粒と極めて多くの卵が産み付けられたことが、県水産技術センター