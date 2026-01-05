ロッテのサブロー監督（４９）が、現役ドラフトで阪神から加入した井上広大外野手（２４）を“覚醒”に導く。「『率はもういい』と。とにかく振って強い打球、長打。『強いスイング、強い打球を打ちなさい』っていうことは伝えようかなと思う」と育成プランを明かした。井上の魅力を「長打力ですね」と言う。今季は出場１試合。プロ６年で３本塁打と、素質を生かし切れていない現状。それでも「持ってるのは素晴らしい。それを