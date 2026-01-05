「ロンちゃん」の愛称が付けられている旧型ロマンスカー＝２０２５年１２月１２日、小田急線開成駅前開成町は、小田急線開成駅東口（同町吉田島）に保存展示されている旧型の小田急ロマンスカー「ロンちゃん」の塗装と修繕費用を工面するため、昨年１２月１０日から「クラウドファンディング型ふるさと納税」で寄付を募っている。目標額は４００万円。ロンちゃんは１９９９年に引退し、２００１年に小田急電鉄から町に寄贈され