巨人の泉口友汰内野手（２６）が４日、「ブルージェイズ・岡本」のファン１号に名乗りを上げた。都内でトークショーに出演。移籍先決定後に連絡を取ったという一番弟子は「和真さんが行かれるということで、ブルージェイズファンになろうと思います」と宣言した。昨オフの自主トレで初めて岡本に弟子入り。主砲から譲り受けたバットを短く持ち、リーグ２位の打率３割１厘をマークするなど大ブレイクした。「野球にすごく真面目