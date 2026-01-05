侍斬りから通算100勝だ。中日・大野が4日、年明け恒例となる地元・京都の大文字山を登る自主トレを公開。3月にWBCを控える侍ジャパンの壮行試合（2月27、28日・バンテリンドーム）の登板に意欲を示した。「代表との試合で投げられるように。そこに向けて仕上げたい」前回23年のWBC壮行試合も志願登板し3回1失点。「自分の実力を試すとかは全くない。世界一を獲ってほしいし、そのチームに投げたいというファン目線」。とはい