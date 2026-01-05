タレントで女優のYOU（61）が3日に放送されたフジテレビ「アベレー女比べたがるオンナたち」（後11・50）に出演。交際していた男性と長く続かないと思う理由を明かした。家事分担について聞かれたYOUは「私は、最初の3カ月は完璧に、もうかいがいしくやりたいんです」と語ったが、「4カ月目の頭に“すみません、ちょっとお話があります”って言って席を設けて。“実は、ご飯を毎回作ったり、かいがいしくやるのは、本当の私