広島・小園が広島市内で自主トレを公開し、今季の目標に打率・310超えを掲げた。「昨年、個人的にはタイトルも獲れたので、さらに上を目指していきたい。打率・310以上打てるように努力したいですし、ケガのないように終わればいいかなと思う」首位打者を獲得した昨季の・309を超えるキャリアハイを見据えた。2年ぶりの全試合出場によるタイトル獲得にも意欲を示している今季。過去5年のセ・リーグ首位打者のうち、4人が・32