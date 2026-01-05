オリックス・岸田監督が、「救援サバイバル」を予告した。昨季は抑えのマチャドがリーグ3位の28セーブを記録。指揮官は助っ人右腕について「うちのちゃんとした抑えなので」と前置きしつつ、「そこを脅かす存在がいろいろ出てきているんじゃないですかね。（起用法が）どうなるかは分からない」と話した。41試合に登板した山岡が先発に再転向する一方で、昨季は育成出身の才木、8月下旬に中継ぎに転向した椋木ら直球に威力のあ