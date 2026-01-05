プレミアリーグ 25/26の第20節 マンチェスター・シティーとチェルシーの試合が、1月5日02:30にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネ