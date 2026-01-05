北京市人民政府報道弁公室は1月4日、記者会見を開き、北京市の大気品質状況を紹介しました。北京市生態環境局によると、2025年の北京の大気の質はさらに向上し、PM2．5の年間平均濃度は27マイクログラム/立方メートルと初めて30マイクログラムを下回りました。晴天で青空が広がった日数は348日で、年間の95．3％を占めたということです。2025年の北京市の大気の優良日数は前年より21日増加して311日となり、優良日の比率は85．2％