楽天の三木肇監督（48）が名前の「ユウマ」と「ゴジラ」を意味する登録名に変更したYG安田について「ケガが常につきまとってしまっていて、何かにすがる思いでいっぱいなんだろう」と心境を思いやった。指揮官が2軍監督時代から目にかけてきた存在で「素直で、明るくて、体も大きくて、力もあって、凄く期待されている一人」というYG安田。練習でも飛距離抜群の打球を飛ばし「ロマン砲」と称されるが、2年目の53試合が最多出場