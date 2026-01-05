◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日東京ドーム）棚橋の相手を務めたオカダは「お疲れさまです。あと一つだけ言わせてください。ありがとうございました」と感謝の言葉とともに頭を下げて握手を交わした。「引退試合、一度お断りしましたけど、やってよかったと思います。引退する相手にてこずるわけにはいかない。AEWの代表として来てますから、オカダ・カズチカの今の強さを見せつけられたと思います」と