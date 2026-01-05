日本のアニメや映画が引き続き海外で注目を集めている。高い人気を、日本への親しみや理解を深めてもらう文化外交にも生かしたい。アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」は、１５０以上の国・地域で公開され、興行収入が邦画で初めて１０００億円を超えた。迫力ある映像と刀や羽織などの異国情緒が興味深く映るようだ。実写邦画で国内最高の興行収入を記録した「国宝」は、米アカデミー賞