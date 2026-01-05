東都大学野球リーグの青学大が4日、相模原市のグラウンドで始動した。リーグ新記録となる7季連続優勝を目指す今季。ドラフト1位候補の捕手・渡部主将は、箱根駅伝での同大陸上競技部の3連覇達成をテレビで見届けた。箱根では1学年上の4年生で主将の黒田朝日が5区で区間新記録をマークし、3分24秒差を逆転してトップに立って優勝の原動力に。「あの差を逆転できて凄い。勝ち続ける難しさは身に染みている。自分たちも負けない