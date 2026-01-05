防衛省は、自衛官の退職時に１回だけ実施している再就職支援を巡り、２０２６年度から６５歳まで協力を続ける方針を固めた。自衛隊法改正案を２３日召集予定の通常国会に提出する。自衛官の老後の不安解消を図り、定員割れが深刻な「なり手不足」の解消につなげる狙いがある。自衛官の大半は、５０歳代半ばで定年を迎える。同省は再就職を希望する自衛官に求人先を紹介したり、応募・面接のノウハウを伝えたりしている。ただ